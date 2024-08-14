Emine Erdoğan'dan "AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "AK Parti'nin yeni yaşının heyecanını ve gururunu, Türkiye'nin dört bir köşesindeki yol arkadaşlarımızla paylaşmak büyük bir mutluluk." ifadesini kullandı.

AK Parti’nin yeni yaşının heyecanını ve gururunu, Türkiye’nin dört bir köşesindeki yol arkadaşlarımızla paylaşmak büyük bir mutluluk.



Ülkemiz ve milletimiz için daha iyi bir gelecek inşa etme kararlılığımızın sembolü olan AK Parti’ye nice yıllar diliyorum. 🇹🇷@akparti… pic.twitter.com/xtjlzjJIjA — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 14, 2024

Emine Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında programa ilişkin görsellere de yer veren Emine Erdoğan, "AK Parti'nin yeni yaşının heyecanını ve gururunu, Türkiye'nin dört bir köşesindeki yol arkadaşlarımızla paylaşmak büyük bir mutluluk. Ülkemiz ve milletimiz için daha iyi bir gelecek inşa etme kararlılığımızın sembolü olan AK Parti'ye nice yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.