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        Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan 'Aşure Günü' paylaşımı

        Emine Erdoğan'dan 'Aşure Günü' paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aşure günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 12:22
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        Emine Erdoğan'dan 'Aşure Günü' paylaşımı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, aşure aşının tüm İslam alemine ve insanlığa şifa olmasını diledi.

        Emine Erdoğan paylaşımında, 'Ülkemizin ve tüm İslam âleminin mübarek Muharrem ayını tebrik ediyorum. Aşure aşının şifası, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin. Hz. Hüseyin’i ve tüm Kerbelâ şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aşure Günü bereketli olsun.' ifadelerini kullandı.

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