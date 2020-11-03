Emine Erdoğan'dan

AA

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından İzmir'de yaşanan depremin ardından Ayda Gezgin adlı bebeğin enkazdan canlı olarak çıkarılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Ayda Gezgin'in enkazdan kurtarılma fotoğrafına da yer veren Emine Erdoğan, "91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın. Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları; sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.