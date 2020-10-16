Emine Erdoğan'dan

Emine Erdoğan, Twitter hesabından 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.Paylaşımında çiftçi kadınlarla fotoğraflarından oluşan videoya da yer veren Emine Erdoğan, "Kadınlarımız, tarımsal üretimin en büyük aktörlerindendir. Soframızdaki nimetin bize ulaşmasında onların emeği ve alın terinin payı büyük. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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