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        Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan, G20 Liderler Zirvesi paylaşımı

        Emine Erdoğan'dan, G20 Liderler Zirvesi paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde, kültürler beşiği Hindistan'ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 11:27 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:27
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        Emine Erdoğan'dan, G20 Liderler Zirvesi paylaşımı
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        Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zirveler vesilesiyle lider eşleri olarak deneyimlerimizi paylaşıyor, dostluklarımızı güçlendiriyoruz. G20 Liderler Zirvesi'nde, kültürler beşiği Hindistan'ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duydum. Samimi ev sahipliklerini unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

        Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın ziyaretlerine ilişkin görüntülere de yer verildi.

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