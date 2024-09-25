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        Haberler Dünya Ortadoğu Emine Erdoğan'dan İsrail'in saldırısında şehit olan Zeina için taziye mesajı | Dış Haberler

        Emine Erdoğan'dan İsrail'in saldırısında şehit olan Zeina için taziye mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in saldırısında annesi ve iki kız kardeşiyle hayatını kaybeden Zeina Katbay için başsağlığı mesajı yayımladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 01:24 Güncelleme: 25.09.2024 - 01:24
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        Emine Erdoğan'dan İsrail'in saldırısında şehit olan Zeina için taziye mesajı
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        Emine Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfının 20 Ocak 2020'deki Gambiya'daki okulunun açılışında birlikte fotoğraf çektirdiği Zeina Katbay, kardeşleri Zahraa ve Banin ile anneleri Muna Kutbay'ın, 23 Eylül'de İsrail'in, Lübnan’ın güneyindeki sivil yerleşim yeri Hanaway'a düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

        Emine Erdoğan, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Gözlerini acıya kapatanlar, yüreklerinde zulmün izini taşır. 2020 yılında Gambiya Uluslararası Maarif Okullarının açılışında hatıra fotoğrafı çektirdiğim Zeina'nın, annesi ve iki kız kardeşi ile birlikte İsrail'in saldırılarında şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ömürlerinin baharında katil İsrail tarafından hayattan koparılan masum anneye ve kızlarına Allah'tan rahmet, geride kalan sevdiklerine sabır diliyorum. Sadece bir aileyi değil, tüm insanlığın onurunu, adalet ve merhamet duygusunu paramparça eden vahşetin sorumlularından, her bir canın hesabının sorulmasını temenni ediyorum."

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        #Son dakika haberler
        #Emine Erdoğan
        #Zeina Katbay
        #israil
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