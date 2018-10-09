SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Emine Erdoğan
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK

Emine Erdoğan'dan Türk, Macar ve Kenyalı doktorlara plaket

1-5 Ekim tarihleri arasında Kenya’nın Kiambu eyaletinde Türkiye, Macaristan ve Kenya Sağlık Bakanlıkları eşgüdümünde Sağlık Haftası düzenlendi. TİKA’nın desteğiyle gerçekleştirilen programda 81 kişilik ekip görev yaptı. Kenya halkının sağlık olanaklarının ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla düzenlenen hafta boyunca yaklaşık 4 bin 500 kişiye sağlık hizmeti verildi. Emine Erdoğan, Kenya sağlık programında görev yapan doktorlarla bir araya geldi. Toplantının sonunda projeye destek veren doktorlara sertifikaları takdim edildi

09.10.2018 - 09:28 | Güncelleme: HABERTURK.COM

1-5 Ekim tarihleri arasında Kenya’nın Kiambu eyaletinde Türkiye, Macaristan ve Kenya Sağlık Bakanlıkları eşgüdümünde Sağlık Haftası düzenlendi. TİKA’nın desteğiyle gerçekleştirilen programda 81 kişilik ekip görev yaptı. Kenya halkının sağlık olanaklarının ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla düzenlenen hafta boyunca yaklaşık 4 bin 500 kişiye sağlık hizmeti verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Macaristan ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Kenya sağlık programında görev yapan doktorlarla bir araya geldi. Erdoğan, üç ülkenin ortaklaşa yürüttüğü faaliyetin tanıtıldığı toplantıda katılımcılara hitap etti. Türk ve Macar doktorların iş birliği ile gerçekleştirilen programın diğer Afrika ülkeleri için de model oluşturduğunun altını çizen Emine Erdoğan şunları kaydetti: “Bu uygulama, Türkiye ile Macaristan’ın sağlık alanındaki tecrübelerinin Afrika’ya aktarılması açısından bir ilk olma niteliği taşıyor. Sağlık alanındaki çok taraflı iş birliğinin ne kadar verimli olabildiğini gösteren bu başarılı tecrübe, başka projeler için de ilham kaynağı olacaktır.”

Toplantının sonunda projeye destek veren doktorlara sertifikaları takdim edildi.

KENYA SAĞLIK HAFTASI

Sağlık haftası; Türk ve Macar doktorların yanı sıra bir kısmı Türkiye ve Macaristan’da eğitim görmüş Kenyalı doktorlardan oluşan 81 kişilik sağlık ekibi ile gerçekleştirildi. Ekim’in ilk haftasını kapsayan etkinlikte; cerrahi müdahale, muayene ve eğitim programları hayata geçirildi. Başkent Nairobi’ye 30 km uzaklıktaki yaklaşık 1 buçuk milyon nüfuslu Kiambu eyaletindeki sağlık haftasında tüm hizmetler ücretsiz olarak sunuldu.

Pediatrik cerrahi, genel cerrahi, üroloji, jinekoloji, göz hastalıkları ile anestezi ve reanimasyon branşlarında 12 kişiden oluşan Sağlık Bakanlığı ekibi ve Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfından 3 diş hekimi sağlık haftasında görev yaptı. Türk, Macar ve Kenyalı doktorlar karşılıklı tecrübelerini paylaştı ve birlikte başarılı ameliyatlar gerçekleştirdi. Hekimlerimizin uyguladığı yeni ameliyat teknikleri, Kenyalı doktorlar tarafından ilgiyle takip edildi. Yakın bölgelerden gelen pek çok doktor ve tıp fakültesi öğrencisi ameliyatlara izleyici olarak katıldı.

5 günün sonunda toplamda 3 bin 821 hastanın konsültasyonları yapıldı ve bu hastalardan 193’ünün ameliyatı hiçbir komplikasyon yaşanmadan başarılı şekilde tamamlandı. Ayrıca 150 Kenyalı sağlık personeline hem uygulamalı hem de teorik sağlık bilgileri aktarıldı. Bölge halkı son güne kadar sağlık haftasına yoğun ilgi gösterdi. Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu da hafta boyunca Türk doktorları yalnız bırakmadı ve ameliyat olan hastaları ziyaret etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X