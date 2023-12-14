Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Emine Erdoğan, Gazzeli çocukları ziyaret etti

        Emine Erdoğan, Gazzeli çocukları ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Etlik Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan 16 çocuğu ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 18:51 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emine Erdoğan, Gazzeli çocukları ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hastaların tedavi gördüğü Çocuk Hastanesine gelen Emine Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç.Dr. Bülent Güngörer ile Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Ferit Kulalı ile doktorlar eşlik etti.

        Tek tek çocuklarla ilgilenen Emine Erdoğan, doktorlarından çocukların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi aldı.

        Hasta yakınlarına da Gazze'de yaşadıkları dramı ve diğer aile fertlerinin durumlarını soran Emine Erdoğan, hasta yakınlarına sarılarak, "Geçmiş olsun ve acil şifa" dileklerinde bulundu.

        Bazı çocukların durumları karşısında duygulanan Emine Erdoğan, sağlık durumu daha iyi olan çocukları kucağına alıp, severek, oyuncaklarla oyunlar oynattı.

        REKLAM

        Emine Erdoğan, "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle tanınan 9 yaşındaki Gazzeli Retal Ashour'u da ziyaret ederek, doktorlarından "bacağının iyileşeceği" haberini aldı.

        FİLİSTİNLİ HASTA ÇOCUKTAN "KÜÇÜK BİR KIZ ÇOCUĞU" ŞARKISI

        Hastanede tedavi gören Gazze'de İsrail saldırılarında annesi ve kız kardeşini kaybeden Zaina Jarbou adlı 6 yaşındaki kız çocuğu ise Emine Erdoğan'a "Küçük bir kız çocuğu" adlı şarkıyı söyledi.

        Şarkının, "Küçük Filistinli bir kızdım/ Gül yaşındaydım/ İyi kalpli, iyi niyetliydim. Kimseye zarar vermiyordum/Evimi yerimi biliyordum/ Ailem ne kadar güzel etrafımdaydı. İstediğim her şey yanımdaydı. Sevgiyle yaşıyorduk/ Ülkemize birkaç terörist geldi/ Babamı öldürdüler, kardeşimi götürdüler. Artık buralar bizim dediler. Bu beni çok ağlattı." sözleri dikkati çekti.

        "BUNDAN SONRAKİ SÜRECİN BEN DE TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

        Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Ankara Etlik Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Filistinli çocuklarımızın güvende ve iyi olduklarını görmek, bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi. Sağlık durumları hakkında doktorlarımızdan bilgi aldım. Bundan sonraki sürecin ben de takipçisi olacağım. Rabbim'den her bir yavrumuza acil şifa diliyorum. Bütün kalbimle, abluka altındaki Gazze’de yaşam mücadelesi veren Filistinli masum tüm çocuklar için derhal kalıcı ateşkes ilan edilmesini ve insani yardımların sağlanmasını talep ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        "Sol bek ihtiyacımız var"
        "Sol bek ihtiyacımız var"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        DSÖ'den e-sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eylem çağrısı
        DSÖ'den e-sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eylem çağrısı
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!