Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşiyle Millet Kütüphanesi'ni gezdi

Emine Erdoğan, Ziroat Mirziyoyeva ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"DOSTLUĞUMUZ BAKİ OLSUN"

Erdoğan, "Türk ve Özbek halkları arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendiren bu anlamlı buluşmanın, ortak kültürel mirasımızı daha da zenginleştirmemize vesile olduğuna inanıyorum. Dostluğumuz baki olsun" ifadelerini kullandı.