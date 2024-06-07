Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşiyle Millet Kütüphanesi'ni gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi
Emine Erdoğan, Ziroat Mirziyoyeva ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"DOSTLUĞUMUZ BAKİ OLSUN"
Erdoğan, "Türk ve Özbek halkları arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendiren bu anlamlı buluşmanın, ortak kültürel mirasımızı daha da zenginleştirmemize vesile olduğuna inanıyorum. Dostluğumuz baki olsun" ifadelerini kullandı.
MİLLET KÜTÜPHANESİ'NE ZİYARET
Paylaşımda, Emine Erdoğan ile Ziroat Mirziyoyeva'nın Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaretiyle ilgili videoya da yer verildi.