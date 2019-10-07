Resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Belgrad Büyükelçiliğine ziyarette bulundu.

Sırbistan Çevre Koruma Bakanı Goran Trivan'ın da eşlik ettiği ziyarette Emine Erdoğan, diplomatik misyonlar arasında Sıfır Atık Projesini ilk uygulamaya koyan Belgrad Büyükelçiliğini tebrik etti.

Çevre konularının da artık diplomatik misyonun bir parçası olduğunu düşündüğünü belirten Emine Erdoğan, "Projeye verdikleri destekten ötürü Sırbistan Çevre Bakanı Sayın Trivan ve Belgrad Belediyesine şükranlarımı sunuyorum. Takdire şayan bu birlikteliğin, doğaya karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmede herkese örnek olmasını diliyorum." dedi.

Emine Erdoğan, çevre konusunda kritik bir dönemeçte olunduğunu vurgulayarak, "Ya tüm dünya olarak aklıselimle hareket edeceğiz ya da çocuklarımıza felaketlerle dolu bir gelecek bırakacağız. Tüm dünya olarak, doğaya sahip çıkma noktasında tek bir aile olduğumuzun farkına varmalıyız. Çevre kriziyle mücadele söz konusu olduğunda sen-ben değil, biz demeliyiz. Küresel ısınma belli bir bölgeyi değil, tüm dünyayı etkisi altına alıyor. Dolayısıyla ülkeler arasında sınır olsa da, çevre krizi hiçbir sınır tanımadan her birimizi aynı felakete sürüklüyor." diye konuştu.

Bu gerçeklerden hareketle, Türkiye'de 2017 yılında Sıfır Atık Projesi ile büyük bir seferberlik başlatıldığını anımsatan Emine Erdoğan, 2020'de sıfır atık hareketini ülke genelinde yüzde 45 oranında, 2023'te ise yüzde 100 yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

"TORUNLARIMIZ DA AYNI ŞEYLERİ YAPABİLMELİ"

Ebeveynler olarak en büyük endişe ve çabanın çocukların güzel bir geleceğe kavuşması olduğunu dile getiren Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Artık güzel bir gelecek yalnızca iyi bir eğitim ve iş imkanları ile sınırlı değil. Ancak suyu, toprağı, havası temiz, kaynakları tükenmemiş bir dünya bırakabilirsek, güzel bir gelecekten bahsedebiliriz. O nedenle var gücümüzle hayatın devamlılığı için çalışmalıyız. Biz, nasıl büyürken ağaç gölgesinde serinledik, tuttuğumuz balığı korkusuzca yedik, suyu kana kana içtiysek, torunlarımız da aynı şeyleri yapabilmeli."

Programın ardından, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği içerisindeki Sıfır Atık Projesi uygulamasına ilişkin bilgi alan Emine Erdoğan, çocuk korusunun seslendirdiği şarkıları dinledi.

Sırbistan Çevre Bakanı Trivan'ın yanı sıra programa katılan Vraçar Belediye Başkanı Sıfır Atık Projesi'nin bölgedeki belediyelere örnek olduğunu kaydetti.

Programda Emine Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'ın eşi Şule Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın eşi Meral Turhan ile Büyükelçilik yetkilileri de eşlik etti.

TİKA'NIN AMBULANS BAĞIŞI

Belgrad programı kapsamında Dr. Vokan Cupic Çocuk Hastanesini ziyaret eden Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hastaneye bağışlanan ambulansın anahtar teslim törenine de katıldı.

Türkiye'nin sağlık hizmetlerine "önce insan" felsefesini merkeze aldığını vurgulayan ve bu kapsamda 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Emine Erdoğan, "Türkiye olarak dünyanın tüm acil durumlarına ilk ulaşan olma gayretindeyiz. Nerede ihtiyaç varsa tüm kurumlarımızla bütün dünya kadınlarının ve çocuklarının yanındayız." dedi.

TİKA'nın temin ettiği ambulansın çoçuk hastanesinin kapasitesini daha da artırmasını dileyen Emine Erdoğan, TİKA'nın söz konusu projesiyle Sırbistan sağlık sektörünün fiziki altyapısı ve imkanlarının iyileştirilmesine katkı sağlanması amaçladığını belirtti.

Emine Erdoğan, iki ülke arasındaki beşeri köprülerin gün geçtikçe gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tören sonrasında Emine Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte hastanenin onkoloji servisinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Emine Erdoğan, annesi böbrek hastası olduğu için kemoterapi tedavisini tek başına alan 16 yaşındaki bir kız çocuğuyla da bir araya gelerek, doğum gününü kutladı.

Ziyarette Emine Erdoğan'a Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in eşi Tamara Vucic, Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar ve TİKA Başkanı Serkan Kayalar da eşlik etti.

Emine Erdoğan, son olarak müzeye dönüştürülen 200 yıllık Prenses Ljubice Konağını da ziyaret ederek konağın tarihi hakkında bilgi aldı.