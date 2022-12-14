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Emine Erdoğan, Türkmen El Sanatları Sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkmen El Sanatları Sergisini gezdi, yerel kıyafetlerin sergilendiği defileyi izledi

Emine Erdoğan, Türkmen El Sanatları Sergisini gezdi
Emine Erdoğan, Türkmen El Sanatları Sergisini gezdi
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AA

Türkmenistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğana eşlik eden Emine Erdoğan, serginin düzenlendiği alana Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyevin eşi Mihriban Aliyeva ve Türkmenistan Halk Meclisi Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedovun eşi Oğulgerek Berdimuhamedova ile geldi.

AA'nın haberine göre, yöresel kıyafet giyen çocuklar tarafından karşılanan Emine Erdoğan ve beraberindekiler takılar, dokuma kilim ve halılar ile Türkmen sanatçılar tarafından yapılmış resimlerin bulunduğu sergi alanını gezdi.

Ürünleri inceleyen lider eşlerine, sergide yer alan eserler hakkında bilgi verildi, şal hediye edildi.
Türkmen kına gecesi ve Türkmen düğününün canlandırıldığı gösteriyi izleyen Emine Erdoğan ile Aliyeva ve Berdimuhamedova, daha sonra keçe-kilim dokuma atölyesini ziyaret etti.

Emine Erdoğan ile Oğulgerek Berdimuhamedova, bir dokuma tezgahının başına geçerek tezgahtaki kilime ilmek attı.

Lider eşleri, daha sonra yöresel kıyafetlerin sergilendiği defileyi izledi.

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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