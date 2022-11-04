Emine Hemşire'yi ağır yaralayan zanlı adliyede!

AA'da yer alan habere göre, Hüseyin B'nin (28) Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Kentte Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine 24 Ekim'de gelen Hüseyin B, burada görevli hemşire Emine A'yı tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etmek istemişti.

Hüseyin B'nin daha önce de Emine A'ya çeşitli hediyeler vererek arkadaşlık teklif ettiği ancak her seferinde olumsuz yanıtlar aldığı iddia edilmişti.