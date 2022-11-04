Emine Hemşire'yi ağır yaralayan zanlı adliyede!

Karaman'da tartıştığı hemşireyi tabancayla vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA'da yer alan habere göre, Hüseyin B'nin (28) Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından zanlı, adliyeye sevk edildi. Öte yandan, hemşire Emine A'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kentte Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine 24 Ekim'de gelen Hüseyin B, burada görevli hemşire Emine A'yı tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etmek istemişti.
Hüseyin B'nin daha önce de Emine A'ya çeşitli hediyeler vererek arkadaşlık teklif ettiği ancak her seferinde olumsuz yanıtlar aldığı iddia edilmişti.
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