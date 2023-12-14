Haberler Gündem Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Gözler İBB'den yapılacak açıklamaya çevrildi

Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Gözler İBB'den yapılacak açıklamaya çevrildi Eminönü'ne girişlere ücret mi getirildi? Son günlerde sosyal medyada en çok tartışılan konular arasında bu sorunun cevabı yer alıyor. Konuyla ilgili ise gözler İBB'den yapılan son açıklamalara çevrildi. Peki, Eminönü trafiğe mi kapandı? İşte merak edilen soruların cevabı... Habertürk Giriş: 14.12.2023 - 12:02 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:02 facebook

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Sosyal medyada son günlerde tartışılan Eminönü'e girişlerin olacağı iddialarıyla ilgili gözler İBB'den yapılan son dakika açıklamlara çevrildi. Peki, Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Merak edilen konularla ilgili İBB'den açıklama geldi mi? İşte detaylar...

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EMİNÖNÜ'NE GİRİŞLER ÜCRETLİ Mİ OLACAK? İstanbul Eminönü'e girişlerin ücretli olmasıyla ilgili resmi bir karar bulunmuyor. Bir karar olmadığı için de konuyla ilgili resmi bir açıklam yapılmadı.

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ORDU CADDESİ TRAFİĞE KAPATILMIŞTI Hatırlanacağı gibi İstanbul' Tarihi Yarımada'da bulunan önemli semtlerinden Laleli'nin Ordu Caddesi ile çevresindeki sokaklar 2021 Ağustos ayında trafiğe kapatılmıştı. Düzenlemeye göre, yayalaştırılan cadde ve sokak üzerinde iş yeri ve işletmecileri bulunanlar yükleme, boşaltma ve diğer işlemlerini yalnızca gece 21.00'den sabah 10.00'a kadar gerçekleştiriyor.

Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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