Öne Çıkanlar
Emircan Koşut
Basketbol
Haberler > Basketbol

Emircan Koşut: "Şampiyonlukta Fenerbahçe ve Anadolu Efes'le favoriyiz"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen'in formasını giyen Emircan Koşut, şampiyonluğun favorilerinden birisi olduklarını ifade etti

03 Ekim 2018 Çarşamba, 12:28 | Güncelleme: AA

Emircan, yaptığı açıklamalarda, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını belirterek, "Şampiyonlukta Fenerbahçe ve Anadolu Efes'le birlikte Darüşşafaka Tekfen'i de favori olarak görüyorum. Yabancı sayısı azaldığı için Türk rotasyonu daha da önemli oldu. En iyi Türk rotasyonuna sahip takım olduğumuz için şampiyonlukta şansımızı yüksek görüyorum." diye konuştu.

"THY AVRUPA LİGİ'NDE BAŞARLI OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Anadolu Efes'ten sonra yeşil-siyahlı takımda THY Avrupa Ligi'nde yeniden forma giyeceği için heyecanlı olduğunu kaydeden Emircan, "Avrupa Ligi bizim çalışmamız için ayrı bir motivasyon kaynağı. THY Avrupa Ligi'nde de başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bütçemiz şampiyonluk için yeterli değil ama her maça tek tek bakıp kazanmak istiyoruz. Seyircimizle bir bütün olup sahamızı rakiplere dar etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki pivot, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktararak, "Şu ana kadar iyi bir uyum sergilediğimizi düşünüyorum. Gün geçtikçe birbirimize daha çok alışıyoruz. Bu yüzden başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"YABANCI SAYISININ DÜŞÜRÜLMESİ İYİ OLDU"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yabancı sayısının 6'dan 5'e indirilmesi konusunda Emircan, şunları söyledi:"Yabancı sayısının düşürülmesi Türkiye Ligi için çok iyi oldu. İlk 5'te sadece yabancılar başlasa bile artık bir Türk oyuncu girecek. İyi bir Türk rotasyonuna sahibiz. Bu yüzden ligde başarılı olacağımıza inanıyorum."

Emircan, bu sezon iyi performans gösterip milli takıma çağrılmak istediğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER