Emirhak İlkhan'dan kötü haber
Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan genç oyuncu Emirhan İlhan'dan kötü haber geldi. Torine Kulübü, Emirhan İlkhan'ın ameliyat olacağını açıkladı.
Torino'nun antrenmanda sakatlık geçiren genç oyuncusu Emirhan İlkhan'dan kötü haber geldi.
İtalyan ekibi, 20 yaşındaki futbolcunun sol ön çapraz bağında kopma olduğunu açıkladı. Emirhan İlkhan, sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak.
Torino ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinde sadece 4 maçta süre bulabildi.
Emirhan İlkhan, Beşiktaş'tan Torino'ya transferinin ardından Sampdoria ve Başakşehir'e kiralanmıştı.