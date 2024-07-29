Emirhan Başyiğit: Formayı almaya çalışacağım

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Sivasspor, 3 günlük izinin ardından çalışmalarına yeniden başladı.

Sivasspor Futbol Akademisi'nden yetişen genç futbolcu Emirhan Başyiğit, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"FORMAYI ALMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Emirhan, Sivasspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Sezon başında U19 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'na katıldığını söyleyen Emirhan, “Sivasspor'da olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Sezon başında U19 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası vardı. Finallere kalarak güzel bir başarı sağladık. Hocama teşekkür ediyorum bana güvendi ve şans verdi. Şimdi sıra burada ve formayı almaya çalışacağım inşallah. Bülent hocam da bana güvendi, formayı alıp yeniden milli takıma gitmek istiyorum. Güzel bir ekiple iyi bir şekilde çalışıyoruz. Bülent hocam olsun, ekip olsun gayet iyi çalışıyoruz. Yeni sezonda da formayı almaya çalışacağım ve formayı alacağıma inanıyorum. Ümit Milli Takım ve oradan da A Milli Takım'a yükselmek istiyorum” diye konuştu.