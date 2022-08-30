DHA

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hakları İsviçre kulübü Basel´de bulunan 19 yaşındaki Emirhan Eraslan´ı transfer görüşmeleri yapmak üzere kente getirdi. Trabzon Havalimanı´na saat 15.30´da uçakla gelen 19 yaşındaki oyuncuya havalimanı çıkışında bir taraftar Trabzonspor atkısı taktı. 2003 doğumlu stoper, kendisini bekleyen kulüp aracına binerek havalimanından ayrıldı. Türk Milli Takımı´nda U19 kategorisinde de forma giyen genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.