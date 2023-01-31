İtalya Serie A takımlarından Sampdoria, 21 yaş altı milli takım oyuncusu Emirhan İlkhan'ı 6 aylığına Torino’dan kiraladı.

Sampdoria kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 18 yaşındaki futbolcu Emirhan İlkhan'ı Torino'dan geçici olarak transfer ettiği bildirildi. Kiralamanın sezon sonuna kadar olduğu basına yansıdı.