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Emirhan Kayar, Galatasaray ile sözleşme imzaladı

Galatasaray, Emirhan Kayar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladı

Emirhan Kayar, Galatasaray ile sözleşme imzaladı
HABERTURK.COM

Son günlerde akademiden yetişen oyuncularıyla yeni sözleşmeler yapan Galatasaray'da son olarak Emirhan Kayar da imzayı attı. Sarı-kırmızılılar, genç orta saha ile 2025-26 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

17 yaşındaki oyuncu imza töreninin ardından başkan Dursun Özbek açıklamalar yaparken "Bugün imzamızı attık. Onlar Galatasaray'ın çimentosu. Daha yaşı çok genç. İlerleyen dönemde inşallah Galatasaray'a çok şeyler verecek. Kendisinden büyük hizmetler bekliyoruz. Galatasaray'ın geleceği onlar, biz de kulübün geleceğini kuruyoruz. Emirhan'la yürüyeceğiz. İnşallah sakatlık yaşamaz. Avrupa çapında oyuncu olması için elimizden geleni yapacağız. Her zaman Emirhan'ın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Emirhan Kayar ise imza töreninin ardından "Çok mutluyum ilk imzam... Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

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