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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Emirhan Topçu: Adelemdeki ağrı ile maça devam ettim - Beşiktaş Haberleri

        Emirhan Topçu: Adelemdeki ağrı ile maça devam ettim

        Beşiktaş'ın defans oyuncusu Emirhan Topçu, 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 21:49 Güncelleme: 07.12.2024 - 21:49
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        "Ağrı ile maça devam ettim"
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı derbi karşılaşmasını 1-0'lık skorla kazanan Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan Topçu, galibiyeti değerlendirdi.

        "ADELEMDEKİ AĞRI İLE MAÇA DEVAM ETTİM"

        Önemli bir galibiyet aldıklarına değinen Emirhan Topçu, şu ifadeleri kullandı;

        "Maçtan önce Serdar Hoca 'savaşın' dedi, savaştıktan sonra her şey olur dedi. Dediği oldu. Çok iyi savaştık, çok iyi top oynadık. Hak ettiğimiz bir 3 puanı aldık. Mert Ağabey röportajında değinmişti, Fenerbahçe maçı taraftarla barış maçı demişti. Öyle oldu. İnşallah aynı desteği gösterirler, biz de aynı şekilde top oynamaya devam ederiz. Bireysel olarak değil takım olarak; çizgiden çıkardığım o pozisyon önemliydi, zordu. O dakikadan sonra arka adalemde ağrı oldu. Maç bitene kadar öyle devam ettim. Bu bir bahane değil. O yüzden doğru işler yaptıysam ne mutlu bana... Sakatlık falan yok, bir ağrı var. Ciddi bir şey yok."

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