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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Emirhan Topçu: Bizde çok yetenek yok, çalışıyoruz - Futbol Haberleri

        Emirhan Topçu: Bizde çok yetenek yok, çalışıyoruz

        Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, 4-1'lik Athletic Bilbao galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 21:05 Güncelleme: 22.01.2025 - 21:05
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        "Bizde çok yetenek yok, çalışıyoruz"
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan Topçu, galibiyeti değerlendirdi.

        "BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

        "Bolu'da yaşanan yangından dolayı üzgünüz. İçimiz buruk. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum." diyerek konuşmasına başlayan Emirhan Topçu, "Maça gelince, iyi başladık, iyi devam ettik ve iyi bitirdik. Skor olarak da bunu belli ettik. İyi geçişler yaptık. İyi takım savunması yaptık. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Hem lig hem de Avrupa'da aynı şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

        "BİZDE ÇOK YETENEK YOK, ÇALIŞIYORUZ DİYE"

        Emirhan Topçu, konuşmasının devamında "Svensson da söylemişti, bizde çok yetenek yok, çalışıyoruz diye. Onu da tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç çıkardı. İnşallah böyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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