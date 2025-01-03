Emirhan Topçu: Daha iyisini yapmak zorundayız! - Beşiktaş Haberleri

Emirhan Topçu: Daha iyisini yapmak zorundayız! - Beşiktaş Haberleri

Emirhan Topçu: Daha iyisini yapmak zorundayız! Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu ve daha iyisini yapmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Habertürk Giriş: 03.01.2025 - 22:39 Güncelleme: 03.01.2025 - 22:39 facebook

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