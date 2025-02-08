Emirhan Topçu: Gol atmak çok güzel bir duygu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın stoperi Emirhan Topçu, galibiyeti değerlendirdi.-

Karşılaşmayı değerlendiren Topçu, "Bugün ilk golümü attım. Çok mutluyum. Takım da galibiyet aldı. Deplasmanda 3 puan almak çok özel ve güzel. Bunu devam ettirmemiz lazım. Zor şartlarda oynadık ama kazanmasını bildik. Mutluyuz. Bizim için özel ve güzel bir gün. İnşallah bunların devamı gelecek." dedi.

"GOL ATMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Attığı golden dolayı mutlu olduğunu dile ifade eden genç savunmacı, "Gol atmak çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. Bizim amacımız gol yedirmemek. Gol yedirmeyince daha çok mutlu oluyor. Bunu da devam ettirmek istiyoruz. Mutluyuz. İnşallah deplasmanlarda da içeride oynadığımız gibi devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.