Emirhan Topçu: Sağ bek kazandık

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Emirhan, oyun için, "İlk yarıya durağan başladık ama ikinci yarıda bunu toparladık. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Biz bunu yapmak zorundayız. Türkiye'nin en büyük camiasıyız, şampiyonluğa oynayan bir takım olarak bunu yapmalıyız. Bu serüveni devam ettirmek istiyoruz. Çok mutluyuz" dedi.

"SAĞ BEK KAZANDIK"

Kendi performansı ve oynadığı pozisyon için konuşan Emirhan Topçu, "Bugün biraz daha da olsa istediklerimi yaptığımı düşünüyorum. Milot'u daha çok tebrik ediyorum, onun defansla ilgisi yok çünkü. En çok onu tebrik ediyorum, bir sağ bek kazandık. İnşallah o da başarılı olur. Diğer savunma oyuncularını da boş geçmeyeyim. Hepsi çok iyi defans oyuncuları. Bizim amacımız gol yememek, bunu devam ettirmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.