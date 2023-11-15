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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Emlak Katılım, aktif büyüklüğünü 150,7 milyar TL’ye çıkardı - İş-Yaşam Haberleri

        Emlak Katılım, aktif büyüklüğünü 150,7 milyar TL’ye çıkardı

        Emlak Katılım'ın, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde aktif büyüklüğü 150,7 milyar TL olurken ülke ekonomisine sağladığı katkı 71,2 milyar TL oldu. İlk dokuz ayda özkaynak karlılığı bankacılık sektörünün oldukça üzerinde seyrederek yüzde 70 düzeyine ulaşırken, özkaynakları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 121,2 artışla 10,1 milyar TL'ye ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:38
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        Emlak Katılım, aktif büyüklüğünü 150,7 milyar TL'ye çıkardı
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        Emlak Katılım, 2023 yılı bilançosunu açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 93,1 milyar TL olan aktif büyüklüğünü yüzde 61,93 artışla 150,7 milyar TL’ye ulaştıran bankanın net karı ise 4,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam varlıkların içindeki likit varlıklarının payını yıl sonuna göre yüzde 10 artırarak 62,9 milyar TL seviyesine taşıdı. Nakdi finansman hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artışla 55,5 milyar TL, gayri nakdi finansman hacmi yüzde 57,7 artışla 15,7 milyar TL olarak gerçekleşen Emlak Katılım, böylelikle ilk dokuz ayda ülke ekonomisine toplam 71,2 milyar TL katkı sağlamış oldu.

        Bankanın toplanan fonları geçen yılın aynı dönemine göre 40,9 milyar TL artışla bu yıl üçüncü çeyrekte 118,3 milyar TL olarak gerçekleşti. İstikrarlı operasyonel faaliyetleri sonucunda özkaynak karlılığı bankacılık sektörünün oldukça üzerinde seyrederek yüzde 70 düzeyine ulaşırken özkaynakları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 121,2 artışla 10,1 milyar TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde katılım bankacılığının takipteki krediler oranı yüzde 1,64 olmasına karşın Emlak Katılım’ın bu oranı yüzde 0,35 olup seyrini sektör ortalamasının çok altında sürdürerek, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde sorunlu alacak yönetimi konusunda başarılı bir sonuç elde etti. Bankanın sermaye yeterlilik oranı ise 28,19 seviyesinde gerçekleşti.

        Emlak Katılım, bu dönemde şube sayısını e-şube de dahil 101’e çıkararak bin 400’ün üzerinde çalışan sayısına ulaştı.

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