        Emlak Konut: 74 - Galatasaray Çağdaş Faktörüng: 68 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Emlak Konut: 74 - Galatasaray Çağdaş Faktörüng: 68 | MAÇ SONUCU

        Emlak Konut, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 74-68 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 21:26 Güncelleme: 08.11.2025 - 21:26
        Galatasaray, Emlak Konut'a kaybetti!
        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Emlak Konut'a 74-68 mağlup oldu.

        Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

        Hakemler: Ozan Gönen, Hasan Ok, İsmail Bayram

        Emlak Konut: Ferda Yıldız 8, Thomas 23, Macaulay 12, Berfin Sertoğlu 14, Gueye 6, Delaere 6, Melek Uzunoğlu 3, Gizem Başaran Turan 2

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 17, Williams 14, Oblak 4, Ayşe Cora Yamaner 3, Elif Bayram 5, Sude Yılmaz, Sehernaz Çidal, Derin Erdoğan 6, Kuier 19

        1. Periyot: 22-15

        Devre: 39-32

        3. Periyot: 59-52

        4. Periyot: 74-68

