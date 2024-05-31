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        Haberler Bilgi Ekonomi Emlak Konut GYO konut kampanyası başvuru tarihleri, ödeme planı, başvuru şartları, geçerli olduğu proje ve iller

        Ev sahibi olmak isteyenler dikkat: Emlak Konut'tan 16 projede geçerli 4 farklı ödeme planı!

        Emlak Konut GYO, İstanbul'da olmak üzere 16 projede 4 farklı ödeme planı sunulan konut kampanyası başlattı. Kampanya dahilinde 2 bin civarında konut satışı beklenirken; kampanyada herhangi bir süre sınırının olmadığı ve beklenilen hedefe ulaşıldığında kampanyanın sonlanacağı belirtildi. Peki, Emlak Konut GYO konut kampanyası nedir, başvurular ne zaman başlıyor ve ödeme planı nasıl? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 11:43 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:43
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        Emlak Konut GYO, 29 Mayıs 2024 tarihinde 16 projeyi kapsayan ve çeşitli ödeme alternatiflerinin sunulduğu yeni bir konut kampanyası başlattı. "Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek" sloganına sahip kampanya dahilinde vatandaşlar bankasız ve kefilsiz bir şekilde ev sahibi olabilecek. İşte, Emlak Konut GYO konut kampanyası detayları...

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        EMLAK KONUT GYO KONUT KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ

        Kampanya 29 Mayıs 2024 itibarıyla başladı. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kampanyaya dahil olan tüm projelerin satış ofisinden başvurularını gerçekleştirebilir.

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        EMLAK KONUT GYO KONUT KAMPANYASINDA KİMLER YARARLANABİLİR?

        Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarda herhangi bir şart aranmıyor.

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        EMLAK KONUT GYO KONUT KAMPANYASI ÖDEME PLANI

        Emlak Konut ödeme sistemiyle bankasız ve kefilsiz olarak vatandaşlara ev sahibi olmaları için 4 ayrı ödeme koşulu sunuluyor;

        Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlanacak.

        İkinci koşulda; Yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor.

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        Üçüncü koşulda ise; Yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuluyor.

        Dördüncü ve son koşulda da; Yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacak.

        Not: Fotoğraf Emlak Konut resmi web sitesinden alınan örnek bir ödeme planıdır. Fiyatlar gerçeği yansıtmamaktadır.

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        EMLAK KONUT KAMPANYASI HANGİ PROJELERDE GEÇERLİ?

        Kampanya, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Denizli'de yer alan 16 projede geçerli olacak.

        İstanbul'daki Batıyakası, Çınarköy Evleri, Düşler Vadisi, Ebruli Kayaşehir, Vadi Evleri-1, Vadi Evleri-2, Tual Gölyaka, Meydan Başakşehir, Majör Gölyaka, Gölyaka İstanbul ve Yeni Fikirtepe, İzmir'deki Allsancak ve Evora İzmir, Denizli'deki Evora Denizli, Balıkesir'deki Balıkesir Emlak Konutları ile Antalya'daki Park Yaşam Antalya projeleri kampanyaya dahil edildi.

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        EMLAK KONUT GYO KONUT KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Kampanya dahilinde 2 bin konut satışı bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre; kampanyada herhangi bir süre sınırı yok, beklenilen satış oranına açıklandığında kampanyanın sonlanacağı ifade ediliyor.

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