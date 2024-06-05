Emlak Konut kampanyası sürüyor. İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Denizli'de olmak üzere toplamda 16 projede geçerli olan indirim dahilinde vatandaşlara farklı 4 ödeme planı sunuluyor. Peşin ödemelere yüzde 25 indirim uygulanırken, ara ödeme veya vadeli ödeme seçenekleri de var. İşte, 2024 Emlak Konut GYO konut indirimi kampanyası hakkında tüm detaylar...