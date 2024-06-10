Emlak Konut, 16 projede geçerli olmak üzere konut indirimi başlattı. Bu kapsamda vatandaşlara sunulan dört farklı ödeme seçeneği sayesinde herhangi bir krediye veya kefile gerek kalmadan ev sahibi olunabiliyor. İşte, 2024 Emlak Konut GYO konut indirimi kampanyası detayları, geçerli olduğu projeler, ödeme planı ve başvuru tarihleri...