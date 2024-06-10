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        Haberler Bilgi Ekonomi Emlak Konut kampanyası detayları, ödeme planı, başvuru tarihleri, başvuru şartları ve geçerli olduğu konut projeleri

        Emlak Konut kampanyasında 4 farklı ödeme planı! Konut indirimi kampanyası sürüyor

        Emlak Konut GYO konut indirimi kampanyası devam ediyor. 4 il ve 16 konut projesinde geçerli sayılan kampanyada; vadeli ve ara ödemelerin olduğu dört farklı ödeme planı var. Hiçbir başvuru şartı aranmayan kampanyada vatandaşlar kefilsiz ve kredi çekmeden ev sahibi olabiliyor. Peki, Emlak Konut GYO konut kampanyası nedir, başvurular ne zaman başlıyor ve ödeme planı nasıl? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 08:49 Güncelleme: 10.06.2024 - 08:49
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        Emlak Konut, 16 projede geçerli olmak üzere konut indirimi başlattı. Bu kapsamda vatandaşlara sunulan dört farklı ödeme seçeneği sayesinde herhangi bir krediye veya kefile gerek kalmadan ev sahibi olunabiliyor. İşte, 2024 Emlak Konut GYO konut indirimi kampanyası detayları, geçerli olduğu projeler, ödeme planı ve başvuru tarihleri...

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        EMLAK KONUT GYO KONUT KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ

        Kampanya 29 Mayıs 2024 itibarıyla başladı. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kampanyaya dahil olan tüm projelerin satış ofisinden başvurularını gerçekleştirebilir. Kampanyanın ne zaman sonlanacağına dair bir bilgi verilmedi.

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        EMLAK KONUT GYO KONUT KAMPANYASINDA KİMLER YARARLANABİLİR?

        Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarda herhangi bir şart aranmıyor.

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        EMLAK KONUT GYO KONUT KAMPANYASI ÖDEME PLANI

        Emlak Konut ödeme sistemiyle bankasız ve kefilsiz olarak vatandaşlara ev sahibi olmaları için 4 ayrı ödeme koşulu sunuluyor;

        Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlanacak.

        İkinci koşulda; Yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor.

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        Üçüncü koşulda ise; Yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuluyor.

        Dördüncü ve son koşulda da; Yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacak.

        Not: Fotoğraf Emlak Konut resmi web sitesinden alınan örnek bir ödeme planıdır. Fiyatlar gerçeği yansıtmamaktadır.

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        EMLAK KONUT KAMPANYASI HANGİ PROJELERDE GEÇERLİ?

        Kampanya, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Denizli'de yer alan 16 projede geçerli olacak.

        İstanbul'daki Batıyakası, Çınarköy Evleri, Düşler Vadisi, Ebruli Kayaşehir, Vadi Evleri-1, Vadi Evleri-2, Tual Gölyaka, Meydan Başakşehir, Majör Gölyaka, Gölyaka İstanbul ve Yeni Fikirtepe, İzmir'deki Allsancak ve Evora İzmir, Denizli'deki Evora Denizli, Balıkesir'deki Balıkesir Emlak Konutları ile Antalya'daki Park Yaşam Antalya projeleri kampanyaya dahil edildi.

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        EMLAK KONUT GYO KONUT KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Kampanya dahilinde 2 bin konut satışı bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre; kampanyada herhangi bir süre sınırı yok, beklenilen satış oranına açıklandığında kampanyanın sonlanacağı ifade ediliyor.

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