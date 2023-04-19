Emlak krizine karşı kamu konutu formülü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Emlak
ABONE OL

Emlak krizine karşı kamu konutu formülü

Konut fiyatlarının ve kiraların artışı nedeniyle sorun yaşayan İspanya ile Portekiz, krizi kamu konutlarıyla atlatmak için düğmeye bastı. Avrupa Birliği'nde yüzde 7.5 civarında olan kamu konutu ortalamasının İspanya'da yüzde 1 ila 3, Portekiz'de ise yüzde 2 oranında olduğu tahmin ediliyor. İki ülkede de bu oranın yükseltilmesi ile gençlere ve kira ödemekte zorluk yaşayan vatandaşlara barınak sağlanması için çalışmalar başladı

Emlak krizine karşı kamu konutu formülü
HABERTURK.COM

Avrupa Birliği'nde konut sıkıntısı yaşayan ülkelerden İspanya ile Portekiz, krizi aşabilmek için kamu konutlarına yatırım yapma kararı aldı.

İspanya'da 28 Mayıs'ta yerel seçimler, yıl sonunda da genel seçimlerin yapılması için gün sayılırken konut problemi ülkede en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Açıklanan ilk plana göre; 2008'deki emlak krizinde iflas eden bankalardaki gayrimenkulleri satın alınmasıyla 2012'de kurulan Sareb adlı şirketin elindeki 35 bin konut uygun fiyatlarla kiraya verilecek. Sareb'e ait olan arazilere 15 bin konut daha inşa edilecek. Böylece hali hazırda 290 bin olan kamu konutu stoku artırılacak.

KİRA ARTIŞINA YÜZDE 3 TAVAN GÜNDEMDE

Ülke genelinde kira artışına yüzde 3'lük tavan fiyat uygulanması da gelecek hafta meclise sunulacak.

İspanya'da bir emlak portalının verilerine göre; martta kira ücretleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttı ve metrekare başına aylık 11,55 euro'yu buldu.

İspanya'nın komşusu Portekiz'de ise ülkenin en büyük şehirleri olan Lizbon ile Porto'da konut fiyatlarında artış yaşanıyor. Geçen yıl 2026'nın sonuna kadar sosyal konutlara 2,4 milyar euro yatırım yapılması kararlaştırılmıştı. Geçen hafta da boş özel mülklerin devlet tarafından sosyal konuta dönüştürülerek kiralanmasına izin veren bir yasa meclise sunuldu.

AB'DE KAMU KONUTU ORANININ YÜZDE 7,5 OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Avrupa Birliği'nde kamu konutlarının yüzde 7,5 civarında olduğu öngörülürken Portekiz'de yaklaşık yüzde 2, İspanya'da ise yüzde 1 ila 3 arasında olduğu tahmin ediliyor. Fransa'da bu rakamın yüzde 14, İngiltere'de ise yüzde 17 olduğu belirtiliyor.

Avrupa'da gençlerin yüzde 32'sinin ailesinden ayrı yaşadığı kaydedilirken İspanya'da bu rakamın sadece yüzde 16 olduğu belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de konut başlangıçları martta beklentileri aştı
EMLAK ABD'de konut başlangıçları beklentileri aştı
Türkiye'de konutların ortalama metrekare fiyatı bin doları aştı - Ekonomi Haberleri
EMLAK Bin doları aştı!
Son dakika haberi Konut fiyatları yüzde 141,5 arttı
EMLAK Konut fiyatları yüzde 141,5 arttı
KONUTDER’in Yeni Başkanı Ramadan Kumova oldu
EMLAK KONUTDER’in başkanı Kumova oldu
Şubat 2023'te AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, yüzde 111,4 arttı
EMLAK AVM Metrekare Verimlilik Endeksi'nde artış
Taşınmazlarla ilgili yapılandırma Resmi Gazete'de
EMLAK Taşınmazlarla ilgili yapılandırma Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüme ivme katacağız
EMLAK Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüme ivme ...
Konut dışı satışta rekor! - Ekonomi Haberleri
EMLAK Konut dışı satışta rekor!
Son dakika haberi Mart ayı konut satış rakamları açıklandı
EMLAK Konut satışlarında düşüş!
DASK'ın hasar ödemesi 19 milyar TL'yi aştı
EMLAK DASK'ın hasar ödemesi 19 milyar TL'yi aştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.