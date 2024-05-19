Emlak vergisi ödemeleri ne zaman? Emlak vergisi 1.taksit ödeme tarihi

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Emlak vergisi ödemeleri hem peşin hem de taksitle yapılabiliyor. Mal sahipleri, TC kimlik numarası ister sicil numarası ile online ödemeler yapılabiliyor. Öte yandan e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanıyor.

Ödemeler, veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile yapılıyor.