Emlak vergisi ödemeleri ne zaman? Emlak vergisi 1.taksit ödeme tarihi
Emlak vergisi, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödeniyor ve bazı belediyeler için e-Devlet üzerinden de ödeme yapılabiliyor. Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinin 1'inci taksitinde son ödeme tarih için son günlere girildi. Peki Emlak vergisi ödemeleri ne zaman? İşte Emlak vergisi 1.taksit ödeme tarihi
Her yıl yılda iki kez ödenen emlak vergisinin 1.taksidi Mayıs ayında olacak. Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor. İkinci taksit ödemesi ise Kasım ayında yapılacak. Peki Emlak vergisi ödemeleri ne zaman?
EMLAK VERGİSİ 1.TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinin 1'inci taksitinde son ödeme tarihi 31 Mayıs. Ev, arsa, iş yeri, tarla, bağ, bahçe, yazlık sahipleri için emlak vergisinde 2024 yılı ilk taksit ödeme dönemi 31 Mayıs'ta sona erecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, emlak vergisi rehberi ile merak edilen sorulara yanıt verdi. Geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi de 2025'te başlayacak.
EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Emlak vergisi ödemeleri hem peşin hem de taksitle yapılabiliyor. Mal sahipleri, TC kimlik numarası ister sicil numarası ile online ödemeler yapılabiliyor. Öte yandan e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanıyor.
Ödemeler, veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile yapılıyor.