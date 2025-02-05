Emmanuel Macron, Ahmed Şara ile telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığını üstlenmesi dolayısıyla Şara'yı tebrik eden Macron, Şara'yı Fransa'ya davet etti. Görüşmede ayrıca Suriye'ye uygulanan yaptırımlar da ele alınırken, Macron yaptırımların kaldırılması konusunda olumlu görüş belirtti.

Macron ayrıca geçiş dönemi sürecinde Suriye'ye desteğini iletirken Ahmed Şara, düşüncelerinden ötürü Macron'a teşekkür etti.