Emmen - VV Venlo maç önü

Hollanda Eredivisie maçında Emmen ile VV Venlo, 26 Ekim 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. 8 puanlı Emmen 15. sırada bulunuyor, VV Venlo 14 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Emmen, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. VV Venlo, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'da 178 kodlu maçı oynayanlar; Emmen galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.10, VV Venlo galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Emmen son haftadaki Nac Breda müsabasında 3-1 yenildi.

VV Venlo ise EVV Eindhoven karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Emmen, 5 gol attı ve 9 gol yedi.

VV Venlo, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda VV Venlo 4 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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