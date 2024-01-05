Haberler Magazin Emmy ödüllü oyuncu Zendaya sosyal medya hesabından herkesi takipten çıktı

Emmy ödüllü oyuncu Zendaya sosyal medya hesabından herkesi takipten çıktı Disney'de kariyerine başlayan Emmy ödüllü oyuncu ve şarkıcı Zendaya'nın sosyal medya hesapları üzerinden herkesi takipten çıkması dikkat çekti Habertürk Giriş: 05.01.2024 - 14:00 Güncelleme: 05.01.2024 - 14:00 facebook

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HERKESİ TAKİPTEN ÇIKTI "Örümcek Adam" ve "Euphoria" gibi yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu ve şarkıcı Zendaya'nın sosyal medya hamlesi dikkat çekti. Oyuncu Instagram hesabı üzerinden herkesi takipten çıktı.

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27 yaşındaki oyuncunun, sevgilisi Tom Holland'ı da takipten çıkması tepki çekti. Zendaya'nın bu kararının ardındaki nedeni henüz açıklamasa da oyuncunun yeni filmi "Challengers"ın tanıtımı için yaptığı düşünülüyor.