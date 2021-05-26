ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ'NE ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

Tam adı Emmanuelle Grey Rossum olan oyuncu, 'Shameless' dizisindeki rolüyle Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterilmişti. Rossum, dizisinde altı kardeşin en büyüğü ve tüm sorumluluğu alan Fiona Gallagher karakterini canlandırmıştı.

Ünlü yıldız, 'Shameless'a 2019 yılında veda etmişti.