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        Haberler Gündem Emniyet canlı yayında harekete geçti! 16 yaşındaki kız çocuğu şubeye götürüldü - Güncel haberler

        Emniyet canlı yayında harekete geçti! 16 yaşındaki kız çocuğu şubeye götürüldü

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün hararetli dakikalar yaşandı. Programa geçtiğimiz günlerde gelen Ayfer Hanım kızı E.'nin, "Düşman aile" dediği kişiler tarafından kaçırıldığını ve Seyfettin isimli kişiyle birlikte kaldığını dile getirmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 22:39 Güncelleme: 18.02.2025 - 22:39
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        Emniyet canlı yayında harekete geçti
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        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de bugün hararetli dakikalar yaşandı.

        Programa geçtiğimiz günlerde gelen Ayfer Hanım kızı E.’nin, “Düşman aile” dediği kişiler tarafından kaçırıldığını ve Seyfettin isimli kişiyle birlikte kaldığını dile getirmişti. E.'nin 16 yaşında olması herkesi ekran başına kilitlemişti.

        DİDEM ARSLAN YILMAZ KAYIP KIZI ÇOCUK ŞUBEYE TESLİM ETTİ

        Didem Arslan Yılmaz, canlı yayındayken çocuk şubenin E. için geldiğini söyledi. Canlı yayında, Türkiye’nin gözü önünde Didem Arslan Yılmaz aracılığıyla E. polis ekiplerine teslim edildi.

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        #didem arslan yılmaz
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