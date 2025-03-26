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        Haberler Gündem Güncel Emniyet "kötü muamele" iddialarını yalanladı | Son dakika haberleri

        Emniyet "kötü muamele" iddialarını yalanladı

        Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Bazı sosyal medya hesaplarından kasıtlı olarak gözaltına alınanlarla ilgili 'Kötü muamele' yapıldığı paylaşımları yapılmaktadır. Bu aşağılık bir yalandır" açıklaması yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 19:32 Güncelleme: 26.03.2025 - 19:34
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        Emniyet "kötü muamele" iddialarını yalanladı
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        Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Türk Polis Teşkilatı, yasadışı eylemlere karşı görevini büyük bir özveri, sabır ve sağduyuyla yerine getirmektedir.

        Aynı şekilde gösteri ve eylemlerde gözaltına alınan şahıslarla ilgili olarak da yasal mevzuat çerçevesinde işlemler titizlik ve hassasiyetle yürütülmektedir.

        Bazı sosyal medya hesaplarından kasıtlı olarak gözaltına alınanlarla ilgili "Kötü muamele" yapıldığı paylaşımları yapılmaktadır. Bu aşağılık bir yalandır. Polisimize yapılan bu iftirayı atan ve yayanlarla ilgili olarak yasal işlemler başlatılmıştır." denildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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