Emniyet Genel Müdürlüğünden uyuşturucuyla mücadelede ailelerden destek talebi

AA

EGM'den yapılan açıklamada, son yıllarda metamfetamin kullanımının giderek yaygınlaştığı belirtildi.

Türkiye'de ilk yakalamanın 2009 yılında İstanbul'da yapıldığı anımsatılan açıklamada, "2019 tüm yılda 1 ton 42 kilogram, 2020 yılı içinde ise 4 ton 168 kilogramlık miktarda metamfetamin ele geçirilmiştir. Türkiye genelinde 81 ilimizde ve birçok ilçemizde görülen metamfetamin maddesi, yoğunlukla kırılmış kristal, buz, cam parçaları veya limon tuzu görünümündedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, metamfetaminin hemen her yöntemle suistimalinin mümkün olduğu gibi genel olarak cam pipolar vasıtasıyla kullanıldığına dikkat çekildi.

Türkiye'de metamfetaminin genel olarak "Met", "Kristal", "Buz", "Ateş/Buz" ve "Metin Amca" gibi isimlerle istenildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Metamfetamin, çok tehlikeli, tamamen sentetik, kuvvetli bağımlılık potansiyeli olan ve kullanıcılarda çok kısa sürede bipolar bozukluk, paranoya ve şizofreni veya diğer ciddi sağlık sorunlarına hatta ölümlere neden olabilen bir maddedir.

Kolluk birimlerimiz alanda olağanüstü bir çaba sarf etmektedir. Ailelerimizin de bu maddeyle mücadelede bizlere destek olmalarını, çocuklarına duyarlılıkla yaklaşmalarını ve elde ettikleri bilgileri paylaşmalarını talep etmekteyiz."