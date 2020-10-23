Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın Artvin ziyareti

AA

Helikopterle Artvin Şehir Stadı'na gelen Aktaş'ı, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, bazı kurum müdürleri ile emniyet mensupları karşıladı.İlk olarak 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'na giden Aktaş, burada Vali Doruk ve diğer ilgililerden kentle ilgili bilgi edindi.

Daha sonra Seyitler mevkisinde inşa edilerek kısa bir süre önce hizmete giren Artvin Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına giden Aktaş, binada incelemelerde bulunduktan sonra, yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç'ı da makamında ziyaret eden Aktaş, daha sonra Artvin Valiliğine geçti. Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Aktaş, Artvin Valisi Doruk'la makamında görüştü.Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında Doruk, ziyaret anısına Aktaş'a, yöreye özgü Yusufeli bıçağı hediye etti.