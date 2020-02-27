AA

Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin FETÖ soruşturması



- Soruşturma kapsamında, biri emekli 2 polisin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli daha "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı - Soruşturmada tutuklananların sayısı 14'e yükseldi

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklananların sayısı 14'e çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli daha İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelilerden birinin serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılık, diğer 3 şüpheliyi ''(FETÖ) silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Sevk yazısında, sivil şüpheli H.Y'nin aynı soruşturmada tutuklanan G.E. ile örgütsel bağının bulunduğu belirtilerek, bu şüpheliler arasındaki irtibatın örgütün devam eden faaliyetini finanse etmek maksadıyla olduğunun anlaşıldığı vurgulandı.

Şüpheli S.K'nin emekli polis memuru olduğu, Rize'nin Derepazarı ilçesinde görev yaptığı dönemde şüpheli İsmail Hakkı Sarıcaoğlu (Verdi'yi şehit eden zanlı) ile sohbet gruplarıyla irtibatlı olduğu anlatılan yazıda, şüphelinin, Sarıcaoğlu ile cinayet tarihine (2018) kadar sürekli irtibatlı olduğu kaydedildi.

Diğer şüpheli polis memuru E.D'nin de İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun da görev yaptığı Derepazarı ilçesinde bir dönem örgüt adına "sorumlu mahrem imam/abi" olduğu belirtilen sevk yazısında, şüphelinin ifadesine yer verildi. Sevk yazısında şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği ancak bunun kabul edilmediği şu şekilde anlatıldı:

''Şüpheliye, örgütle bağlantısının Rize'de başladığı beyanının samimi olmadığı ifade edildiğinde, bu defa polis okulu döneminde örgütle bağlantılı olduğunu söyledi. Şüpheli, İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun İstanbul'daki imamı ile irtibatlı olduğunu anlattı. Kendisinin cinayetle ilişkilendirilebileceği değerlendirilmesiyle buradaki faaliyetlerine ilişkin samimi olmayan kaçamaklı ve eksik biçimde beyanda bulunduğu görüldü. Bu yönde bir kısım teşhis işlemlerine katılmış olsa da ifadesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde aktif polis memuru olarak görev yapmasına rağmen devam ettiği değerlendirilen örgütsel faaliyetlerini gizlemek maksadıyla kendisini tutuklama tedbirinden kurtarmaya yönelik soyut ve kaçamaklı beyanlarda bulunduğu anlaşılmış olup, bu nedenle de TCK'da yer alan etkin pişmanlık maddeleri kapsamından yararlanamayacağı anlaşılmıştır.''

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince de ifadeleri alınan 3 şüphelinin, ''(FETÖ) silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Son kararla birlikte soruşturma kapsamında, aralarında Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit eden katil zanlısı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu 14 şüpheli tutuklanmış oldu.

,Murat Kaya