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"İzmir’de uyuşturucu bulamayınca İstanbul’dan aldık"

Manisa’da uyuşturucu madde ile yakalanan Necip B. İle 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç. gözaltına alındı. Uyuşturucudan daha önce sabıkası olan şüpheli Necip B. İfadesinde İzmir’de uyuşturucu madde bulamadıkları için İstanbul’dan uyuşturucu madde alıp İzmir’e getirmek istediklerini söyledi. Zanlı Necip B.’nin ifadesinde uyuşturucu maddeyi satmak için değil içmek için aldıklarını ileri sürdü. Şüpheli Emniyet Müdürü Zafer Ç.'nin emniyette ifadesinin alınamadığı ve Zafer Ç.'nin savcılıkta ifade vermek istediği öğrenildi.

Manisa

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın özel haberine göre, Emniyet Müdürü'nün uyuşturucudan gözaltına alındığı olay şöyle gerçekleşti: 

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da uyuşturucu madde getireceği ihbarını aldıkları 09 JC 938 plakalı aracı, Akhisar‘da uygulama noktasında durdurdu. İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli, eski Mali Suçlarla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç.’ye ait araçta dedektör köpek Nmak eşliğinde yapılan arama sonucunda: Bin 985,5 gram skunk maddesi, 10 adet Lyrica isimli hap ele geçirildi.

Şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınıp, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

"SATICI DEĞİL İÇİCİYİZ"

Şüphelilerden Tuncay Necip B. polise verdiği ilk ifadesinde, İzmir’in Güzelyalı semtinde oturduğunu, 12 yaşından beri uyuşturucu madde kullandığını, daha önce hakkında uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldığını söyledi.

Uyuşturucuyu bırakmak için çabaladığını, AMATEM’e gittiğini ancak bırakamadığını belirten Tuncay Necip B., İzmir’de uyuşturucuyu Çimentepe semtinde aldığını ancak son zamanlarda İzmir’de uyuşturucu bulamadığını, bulsa da pahalı olduğu için alamadığını, İstanbul’da ucuz olduğunu duyduğu için oradan temin edebileceğini düşündüğünü ileri sürdü.

SABIKALI İLE EMNİYET MÜDÜRÜ TANIŞMASI

Şüpheli Necip B.'nin ifadesi ile ile ilgili Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, araç kiralama işi yaptığını ve bir tanıdığı vasıtasıyla Emniyet Müdürü Zafer Ç. İle tanıştığını söyledi.

Buna göre Necip B. ifadesinde Zafer Ç.’nin aracını da iş yerinde işlettiğini, Zafer Ç.’nin aracı boş olduğu için alıp İstanbul’a gitmek için yola çıktığını, yolda giderken de Zafer Ç.’yi aradığında Zafer Ç.'nin de İstanbul'a gelmek istediğini söylemesi üzerine birlikte İstanbul’a gittiklerini belirtti.

İstanbul’da Okmeydanı’ndaki ortak arkadaşlarına gittiklerini, orada biraz uyuduktan sonra arkadaşı ile tartıştığını belirten Tuncay Necip B., Zafer Ç. ile evden ayrılıp uyuşturucu madde satıldığını bildikleri Okmedyanı’ndaki kahvehaneye gittiklerini, İzmir’de uyuşturucu bulmanın zor olması nedeniyle Zafer Ç. ile birlikte 4 bin 300 lira karşılığında birer kilo Skunk uyuşturucu maddesi aldıklarını söyledi.

Zafer Ç. ‘nin de uyuşturucu kullandığını ifade eden Tuncay Necip B., İzmir yolu dönüşünde polislerin kendilerini durdurduğunu ve yakalandıklarını söyledi.

Şüpheli Emniyet Müdürü Zafer Ç.'nin emniyette ifadesinin alınamadığı ve Zafer Ç.'nin savcılıkta ifade vermek istediği öğrenildi.

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