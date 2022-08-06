TIR, 3 araca çarptı: 2'si ağır 9 yaralı

Aksaray'da emniyet şeridinde bekleyen düğün konvoyundaki araçlara TIR'ın çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. İ.G. idaresindeki TIR, Ankara-Niğde Otoyolu 206. kilometresinde emniyet şeridinde bekleyen 3 araca çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR
Düğün için Ortaköy ilçesine gittikleri öğrenilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yaralıların yakınları, araç parçasıyla TIR sürücüsü İ.G.'e saldırdı.
Sürücü İ.G., gazetecilere, virajlı yolda araçları son anda fark ettiğini söyledi.
DÜĞÜN KONVOYUNU BEKLERKEN KAZA OLDU
Kontrolünü kaybederek araçlara çarptığını belirten İ.G., "Çarptığım araçları sürükledim. İlerideki araçtan haberim yok. Vatandaşların canı yandı, bana saldırmalarına bir şey diyemiyorum." diye konuştu. Otomobil sürücülerinden M.K. ise düğün konvoyunu beklediklerini ve araçlara bindikleri sırada kazanın meydana geldiğini kaydetti.
YORUMLAR