Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Emniyet, sesli drone ile vatandaşlara uyarıda bulunuyor

Malatya’da emniyet ekipleri, koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkanlara yönelik sesli drone ile uygulama yaptı. Denetimlerde vatandaşlara evden maskesiz çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı

malatya
HABERTURK.COM

Malatya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle 2 Nisan’da trafiğe kapattığı cadde ve sokakların 21 Mayıs Perşembe 00.00’dan itibaren yeniden trafiğe açılmasını, ayrıca halkın yoğun olduğu yerler, meydan ve caddeler ile duraklarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesini kararlaştırdı.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya kent merkezinde vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda da maske takma zorunluluğunun başlaması sonrası emniyet ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı ekipler de kentin en işlek cadde ve sokaklarında drone ile sesli uyarılarda bulunuyor.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler... KKTC, yanlışlıkla yaptığı başvurusunu onaylamıştı, Valilikten iznini aldı
GÜNDEMYanlışlıkla KKTC'den izin almıştı! Başvurusu ...
Son dakika dehşet anları... Vurdular! 2. Kattan atladı! Kaçırdılar! - Haberler
GÜNDEMVurdular! 2. Kattan atladı! Kaçırdılar!
Son dakika haberler... Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
GÜNDEMBalkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Son dakika! Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıldı! Ortak mesaj: Türk-Japon dostluğunun nişanı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Son dakika haberler... Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı!
GÜNDEMŞanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı!
Son dakika flaş açıklama... Tunç Soyer'den müzik yayınına tepki! - Haberler
GÜNDEMTunç Soyer'den müzik yayınına ilişkin açıklama!
Konya'da yıldızların görsel şöleni!
GÜNDEMKonya'da yıldız şöleni!
Duha namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Duha işrak namazı kılınışı diyanet
GÜNDEMDuha namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Son dakika haberler... Hasta taklidi ile yazlığa kaçış!
GÜNDEMHasta taklidi ile yazlığa kaçış!
Son dakika haberler! O ilde virüs tedavisi gören son 2 hasta törenle ugurlandı
GÜNDEMO ilde son iki hasta törenle uğurlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X