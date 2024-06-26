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        Emniyet'ten taciz iddialarına yanıt

        Malatya Emniyet Müdürlüğü "konteyner kentte 68 yaşındaki emekli öğretmenin 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 22:28 Güncelleme: 26.06.2024 - 22:28
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        Emniyet'ten taciz iddialarına yanıt
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        Malatya Emniyet Müdürlüğü, kentte küçük yaşta kız çocuğuna taciz iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, basın ve sosyal medyada yer alan "konteyner kentte 68 yaşındaki emekli öğretmenin 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği" haberlerine dikkat çekildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "25 Haziran'da meydana gelen cinsel taciz konulu olayda şüpheli konumunda bulunan H.C. isimli şahsın yaşı küçük şahsa yönelik çöpleri toplaması yönündeki söylemlerinin yaşı küçük şahsın ailesi tarafından art niyet taşıdığı düşünülerek şikayette bulunması üzerine ekiplerimizce gecikmeksizin yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli H.C. isimli şahıs yakalanmıştır. Basın ve sosyal medyada yer alan haber içeriklerinin aksine mağdur, müşteki ve görgü tanıklarının beyanlarına göre şüpheli şahsın yaşı küçük şahsa herhangi bir fiziki temasta bulunmadığı öğrenilmiştir. Değerli kamuoyunca bilinmelidir ki yürütülen soruşturmada herhangi bir aksaklığa mahal verilmeksizin yaşı küçük şahsın yüksek menfaati gözönünde tutulmuş, olaydan etkilenmesini en az seviyeye indirmek amacıyla gerekli uzman desteği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince sağlanmıştır."

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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