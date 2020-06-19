AA

15 Haziran itibariyle Muğla'da konuşlanan "uçan göz" olarak da nitelendirilen polis helikopteri, gece gündüz kayıt yapma, çok uzak mesafelerden plaka ve yüz tanıma yapabilen özel kamera donanımına sahip.Yaz sezonu boyunca Muğla Emniyet Müdürlüğü hizmetine verilen helikopter, gün içerisinde trafiğin yoğun olduğu turistik merkezlerdeki kara yolu güzergahlarında görev yapacak.Helikopter, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ile Muğla-Aydın, Muğla-Antalya ve Muğla-Denizli güzergahlarında kontrol yaparak yakın araç takibi, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma, hatalı sollama, gibi ihlalleri yer ekiplerine bildirecek.Trafik denetimini yapan özel helikoptere binen AA ekibi, uygulama faaliyetini görüntüledi.Havadan yapılan takipte kural ihlali yapan sürücüler kara ekiplerine bildirildi, kontrol noktalarında durdurulan sürücülere, hatalarının helikopter kayıtlarıyla tespit edildiği anlatıldı.Durdurulan bazı sürücüler, helikopterden belirlendiklerini öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi, ancak uygulamayı olumlu karşıladıklarını belirtti.Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürü Raşit Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla ve turistik ilçelerinde yaz sezonunda yaya ve araç trafiğinde büyük artış yaşandığını, bu amaçla turistik güzergahlarda turizm sezonu boyunca karadan ve havadan trafik kontrollerinin en üst seviyede gerçekleştiğini söyledi.Helikopterle yürütülen denetimlerde özellikle seyahat esnasında cep telefonu ile konuşan sürücülerin emniyet kemeri kullanmayanların daha yakından takip edildiğini belirten Tosun, uygulamada tespit edilen sürücülerin anında yer ekiplerine bildirildiğini ifade etti.Helikopterin Havacılık Dairesi Başkanlığından geldiğini anlatan Tosun, yaz sezonu boyunca kentte kalacak helikopterin termal kamerasıyla gece ve gündüz görüntü alabilmesi nedeniyle de bölgede yaşanacak olumsuzluklar gibi her türlü olaylarda hizmet vereceğini dile getirdi.