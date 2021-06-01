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Emniyette 21 bin personelin atama ve yer değiştirme işlemi gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, 21 bin personelin atama ve yer değiştirme işleminin gerçekleştirildiğini duyurdu

Emniyette 21 bin personelin ataması gerçekleştirildi - Haberler
Emniyette 21 bin personelin ataması gerçekleştirildi
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HABERTURK.COM

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2021 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir" denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Bu doğrultuda; 1’inci bölgeden 2’inci bölgeye 10 bin 329 personelin, 2’inci bölgeden 1’inci bölgeye 10 bin 845 personelin, 2’inci bölgeden 2’inci bölgeye 352 personelin atama işlemleri yapılmıştır. Ayrıca 1’inci bölgedeki 30 bin 915, 2’inci bölgedeki 6 bin 284 olmak üzere toplamda 37 bin 199 personelin ise ipka talepleri kabul edilmiştir."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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