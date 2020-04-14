Emniyetten hız denetimi

AA

Türkiye geneli polis sorumluluk bölgesinde 9-12 Nisan'da yapılan denetimlerde 19 bin 895 araç sürücüsüne hız ihlali gerekçesiyle ceza yazıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla, 9-12 Nisan'da ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildi.

Ülke genelinde 29 bin 243 araç/sürücünün denetlendiği uygulamalarda, 19 bin 895 sürücünün hız ihlali yaptığı, 21 araç sürücüsünün seyir halinde cep telefonu kullandığı belirlendi.

Denetimlerde toplam 20 bin 150 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

Açıklamada, denetimlerin sürekli olacağı ifade edildi.