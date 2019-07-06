Emond sürprizi!

Diagne ve Kostas Mitroglou’dan istediği verimi alamayan Galatasaray, golcü arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar’ın birçok isimle ilgilendiği öğrenilirken, Belçika basınından da dikkat çeken bir iddia geldi. Le Soir’de yer alan haberde, Cimbom’un Standart Liege’nin forvet oyuncusu Renaud Emond ile temasta bulunduğu öne sürüldü. Haberde ayrıca, Fransa liginden 2 önemli ekibin de golcü oyuncuyu çok istediği belirtildi.

BONSERVİSİ TAM 4 MİLYON EURO

Liege’in ayrılığına çok da sıcak bakmadığı Emond, geçtiğimiz sezon 44 maçta 16 gollük bir performans sergiledi. Ligde çıktığı 28 mücadelede ise 12 gol kaydetti. Belçikalı futbolcuyla ilgili kulüplerin ilk pazarlığı yaptığı öğrenildi. Buna göre; Galatasaray, Standart Liege’e ne kadar bonservis bedeli istediğini sordu. Cim-Bom’a, “4 milyon euro” cevabı verildi. Emond’un G.Saray’ı istemesi ise en önemli koz.