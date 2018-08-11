Empoli - Cittadella sahaya çıkıyor

Empoli ve Cittadella, 12 Ağustos 2018 Pazar günü İtalya Kupa 3.Tur maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. Ev sahibi Empoli, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Cittadella, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 749. İddaa'da Empoli kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Cittadella kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Empoli önceki hafta Cesena mücadelesinde 5-3 kazandı.

Cittadella ise Palermo karşılaşmasında 0-3 kazandı.

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