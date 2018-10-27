Empoli - Juventus sahaya çıkıyor

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Empoli, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Juventus takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 6 puanlı Empoli 18. sırada bulunuyor, Juventus 25 puana sahip ve 1. sırada. Empoli, son 6 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Juventus son 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 120. İddaa'da Empoli kazanır 10.00, berabere biter 5.20, Juventus kazanır 1.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Empoli son haftadaki Atalanta müsabasında 2-1 yenildi.

Juventus ise Roma maçında 1-0 kazandı.

Empoli, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Empoli, kendi sahasında 3 gol attı, 4 gol yedi.

Juventus, dış sahada 4 galibiyete sahip. Bu maçlarda Juventus 9 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ